Дерипаска подал в суд на Минфин США

Владелец «Русала» Олег Дерипаска, находящийся под санкциями США, подал в суд на американское министерство финансов.

В иске Дерипаска требует отменить против него санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Бизнесмен заявил, что из-за запретов американского Минфина его состояние сократилось на 7,5 млрд долларов. Кроме того, олигарх считает, что стал жертвой внутриполитической борьбы в США.

В 2018 году Минфин США ввел против компаний Дерипаски En+ и «Русал» санкции, в результате чего акции подконтрольных ему фирм резко обвалились, а состояние бизнесмена за несколько часов уменьшилось на 960 млн долларов.

Позже Вашингтон снял санкции с компаний, однако меры продолжили действовать в отношении бизнесмена.

В этом году Дерипаска вернулся в список 500 богатейших людей мира.