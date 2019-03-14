Минфин США заверил в отсутствии выгоды для детей Дерипаски от снятия санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил американскому сенату, что в течение недели предоставит информацию о том, что дети бизнесмена Олега Дерипаски не получили выгоду от снятия санкций с «Русала», En+ и «Евросибэнерго», как об этом сообщили в New York Times.

Он заявил, что получение выгоды детьми российского бизнесмена не было «краеугольным камнем усилий» по снятию санкций с компаний. По его словам, минфин работал над этим долгое время и добился своей цели: доля собственности Дерипаски в компаниях сократилась, передает ТАСС.

«Теперь все приведено в соответствие, а совет (директоров) контролируется большинством американцев и европейцев», – отметил Мнучин.

При этом он не стал комментировать статью New York Times, хотя и знаком с ней. Сенаторы попросили его предоставить всю необходимую информацию по этому вопросу в течение семи рабочих дней.

«Безусловно, и я могу заверить вас в этом. Я буду рад не только прислать ответ, но и встретиться с вами и вашими сотрудниками, если вы захотите, чтобы мы рассмотрели детальную информацию о том, что его дети никоим образом не получали выгоду от снятия санкций», – заключил министр.

Речь идет о январской статье New York Times, в которой говорилось о том, что договоренность об отказе Дерипаски от владения пакетами акций компании En+ могут позволить ему избежать выплаты налогов на миллионы долларов.

Весной 2018 года против Дерипаски и его компаний были введены санкции, но сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В январе 2019 года Вашингтон снял санкции с ряда компаний Дерипаски: «Русал», En+ и «Евросибэнерго», хотя сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.