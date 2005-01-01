Российский космонавт рассказал о поздравлениях от американцев с присоединением Крыма

Российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров рассказал, что 18 марта 2014 года коллеги из США и других стран поздравляли его с воссоединением Крыма с Россией.

По его словам, пять лет назад он находился в Хьюстоне, в НАСА, где проходил подготовку в качестве командира международного экипажа.

«Из-за разницы во времени, девять часов, я получал поздравления, когда спал, и утром, открыв телефон, увидел сотни смс, поздравлений, пропущенных телефонных звонков от людей из разных областей. Когда пришел на работу, мои друзья-астронавты меня поздравляли: американцы, канадцы, японцы», – передает его слова ТАСС.

По его словам, многие его коллеги были в Крыму на учениях, где отрабатывали посадку в случае приводнения. Космонавт заметил, что к тому моменту уже было понятно, что жители Севастополя хотели, чтобы Крым стал российским. Однако о самом факте он узнал уже из утренних поздравлений.

Ранее один из главных действующих лиц крымской весны, бывший «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый рассказал о событиях марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.