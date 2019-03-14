В Грузии призывники нашли «религиозный» способ «откосить» от армии

В Грузии множатся организации, выдающие справки молодым лицам о том, что те являются служителями той или иной религии, и это позволяет им не служить в армии, заявил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если так продолжится, то у нас духовников будет больше, чем солдат», – сказал Сесиашвили, отметив, что это создает проблемы с призывом и требует законодательных изменений.

«Призывная система должна функционировать так, чтобы не было дефицита», – сказал глава профильного комитета парламента.

Ираклий Сесиашвили назвал «серьезной» проблему организаций, которые имеют право на выдачу справок призывникам о том, что те являются служителями культа.

Законами Грузии признана особая роль православной церкви, напомнил он, сказав, что «это подразумевает разные поблажки».

Отныне же больше не будет нормы, которая дает право на отсрочку от действительной воинской службы служителям тех или иных религиозных направлений. Это не коснется только православных духовников.

На данный момент армия Грузии насчитывает 37 000 военных.