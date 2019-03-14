Музеи подготовили программу к годовщине воссоединения Крыма с Россией

Федеральные музеи посвятили свои выставочные и культурно-просветительские проекты пятилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщает Министерство культуры.

Музеи Московского Кремля организовали на официальном сайте музея виртуальную выставку «Екатерина II и Крым», основанную на экспонатах, связанных с вхождением Крыма в состав Российской империи, говорится в сообщении на сайте министерства.

Музей-заповедник «Царское Село» открыл в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике выставку «Император Александр III. Коронация. Путешествия. Семья». Выставка продлится до 31 октября 2019 года.

В свою очередь Государственный Исторический музей подготовил театрализованную программу «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым». Представления пройдут 13, 20 и 27 марта в 12.00.

Кроме того, в марте в музее пройдут тематические экскурсии по основной экспозиции: «Крым сквозь века» и «Как Россия присоединила Крым при Екатерине II».

В Музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» откроется книжная выставка «Крым в произведениях русских писателей». 18 марта для учащихся спасско-лутовиновской средней школы им. Тургенева будет организовано музейное мультимедийное занятие «Литературные места на карте Крыма».

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Союзом художников России подготовил выставочные проекты «Пятилетие Крымской весны» и «Херсонес. Весна. Навек».

Музей-заповедник «Горки Ленинские» планирует провеление военно-спортивной игры «Вежливые люди» для военно-патриотических клубов Московской области.

Центральный музей современной истории России 14 марта проводит онлайн-викторину по истории взаимоотношений России и Крыма. Участие принимают команды школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Воронежа; они встретятся онлайн в формате межрегионального телемоста и зададут друг другу вопросы по истории Крыма.

В Музее Победы тоже проведут телемост – «Нахимовская ленточка морским узлом связала города, эпохи, поколения». Городами-участниками мероприятия станут Севастополь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Вязьма, Архангельск, Белгород и Владимир.

В Музее Мирового океана состоится выставка работ крымских художников, принявших участие в Первом Балтийском художественном пленэре.

Культурно-просветительское мероприятие «Крым литературный», посвященное писателям, чья творческая судьба была связана с Крымом, подготовил Музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково».

В Государственном Русском музее – в Садовом вестибюле Михайловского дворца – пройдет выставка Архипа Куинджи, а на портале «Русский музей: виртуальный филиал» открылась виртуальная экспозиция «Памятники архитектуры и природные заповедники Крыма в отечественном изобразительном искусстве».

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник подготовил к юбилейной дате выставку «Графическая сатира на тему Крымской войны 1853–1856 годов». В экспозиции представлены альбом «Русский художественный листок», сатирические иллюстрации, личные документы, награды, медали и памятные значки участников военных действий.

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря планирует организовать сбор средств для реставрации пастели Марии Эристовой «Портрет девочки» из собрания Симферопольского художественного музея.

Отмечается, что с юбилейной программой других музеев можно ознакомиться на официальных сайтах музеев.

Ранее сообщалось, что пятилетие воссоединения Крыма с Россией отпразднуют концертом в Москве.