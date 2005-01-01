Собчак новым стихом завершила «и срач, и драку» со Шнуровым

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:38  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либеральный идеал намертво сплелся с вседозволенностью

Андрей Бабицкий, журналист
Ксения Анатольевна, как и многие ее соратники, не испытывает ни малейшей потребности в демонстрации своих выдающихся морально-этических качеств. Напротив, она давно сделала свою личную жизнь открытой витриной. Тут есть один парадокс. Подробности...
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Венесуэлу знают плохо и в Москве, и в Вашингтоне

Андрей Манчук, политолог
Нефть, наркотики, попугаи, знойные мулатки и Чавес. Среднестатистический россиянин представляет себе Венесуэлу как тоталитарную диктатуру, оформленную в сталинском духе, которая держится исключительно за счет иностранной помощи. Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Собчак новым стихом завершила «и срач, и драку» со Шнуровым

               14 марта 2019, 11:04
            Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
            Текст: Алина Назарова

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            Телеведущая Ксения Собчак посвятила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову очередное стихотворение, в котором объявила об окончании «срача и драки» с артистом и призвала «погладить шнурки и идти на сцену».

            «Дуэль, похоже, состоялась. // Пусть, не в эфире, а в сети, // И я, конечно оказалась // Такая «господи-прости», // И «хитрожопая», и «дура». // Говно метал умело Шнуров, // Сам в белом фраке и пальто. // За что ты так, Сергей? За что?!! // Мне нужен рейтинг? Здесь, Сережа, // Ты с кем-то путаешь, похоже // Безосновательно меня, // Меня при этом и говня. // Да, твой сарказм про телевизор // Явился для меня сюрпризом: // «Не твой говеный водоём»? // А как мы плавали вдвоем.... // В том водоеме... – позабыто? // Ты у разбитого корыта // Меня шпыняешь «Домом-2», // Обидные найдя слова? // За что, Сергей, за что мне это? // Ведь я же «Шнуров вокруг Света» // Не поминаю, что ни день, // Как ерунду и ***. // Ведь я не бью ни в глаз, ни в бровь // Словами: «Ваша «Про любовь» – // Пошлятина на постном масле, // Чьи рейтинги давно угасли», // … Ведь то, что было, то прошло, // А злая память – западло! // По повеленью желтой моды // Ты нынче пишешь про разводы, // Хотя бы мог писать хиты… // Какой-то это, ***, не ты! // Погладь шнурки, иди на сцену, // Себе и песням вспомни цену, // Пока не близок простатит, // И Ошо сам тебя простит! // А также, может быть и я, // Ведь мы же бывшие друзья, // А может, будущие – тоже. // Пока! Подумайте, Сережа», – написала Собчак на своей странице в Instagram.

            «P.S. На этом кончаю и срач, и драку. // Такой, вот, шоу-бизнес, мазафака!», – добавила она.

            Конфликт Собчак и Шнурова в Сети начался после того, как артист высмеял развод телеведущей с Максимом Виторганом. В ответ Собчак в стихотворной форме вызвала на баттл Шнурова, однако Музыкант отказался, указав, что телеведущая пытается привлечь внимание за счет скандала.

            Впрочем, на этом словесная дуэль не закончилась. Собчак вновь в стихах ответила на отказ Шнурова участвовать в баттле, упрекнув его в трусости. Певец в ответ посвятил Собчак еще одно стихотворение.

            «Как личность ты, конечно, многогранна. // Но чем ты занята? Да *** (черт) тебя пойми. // Одно конкретно, – ты мать сына Виторгана, // Все остальное так невнятно, мон ами. // Как бы ведущая, как бы политик, // Как бы жена, как бы подруга, // Как бы умна и как бы аналитик, // Как бы квадрат из как бы круга. // И все, что производишь ты на свете, // Лишь шум и водородная вода. // … Стишки простые написать не в силах, // Ты их присвоила прекрасно хитрожопо. // Это, конечно, тоже очень мило. //Не спровоцирует всемирного потопа. // Живи, как знаешь, ври всем и юли ты, // Пусть у тебя не будет целлюлита», – написал Шнуров.

            Именно в ответ на этот пост Собчак объявила об окончании «срача и драки».


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