Собчак сочла Шнурова трусом

Телеведущая Ксения Собчак в стихах ответила на отказ музыканта Сергея Шнурова участвовать в баттле, упрекнув его в трусости.

Соответствующую запись телеведущая опубликовала в своем Instagram.

«Дантес, я не приду, прости конечно // Так мог когда-то Пушкин написать. // Труслив ты стал, похоже, делом грешным, // Тут я бесспорно соглашусь с тобой. // Похоже, образ мачо – чисто внешний, // А возраст не дает ввязаться в бой? // Припомни, Шнур, былые переделки, // Как ты смешил на форумах гостей!», – написала Собчак.

Также она иронизирует о том, что ранее музыкант «рвал корпоративы» и был «ходячей крамолой», а теперь только «рвет ленту новостей».

«Теперь, увидев самку богомола, // Ты словно лист осенний задрожал», – добавила Собчак.

Запись Собчак закончила хэштегом #ПосланиеКандидатаВПрезидентыЧленуСоветаПоКультуре.

Ранее Ксения Собчак в стихотворной форме вызвала на баттл Шнурова после того, как он высмеял ее развод. Музыкант отказался, указав, что телеведущая пытается привлечь внимание за счет скандала.