Экс-премьер Киргизии объяснил причины конфликта на границе с Таджикистаном

«Когда соседи живут рядом, то конфликты могут вспыхивать из-за споров о земле, воде», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-премьер-министр Киргизии Феликс Кулов. Он рассказал о причинах массовых столкновений на киргизо-таджикской границе с участием нескольких сотен человек и дал прогноз развития событий.

Бывший глава МВД и премьер-министр Киргизии Феликс Кулов убежден, что основной причиной массовых столкновений на киргизо-таджикской границе стало строительство в этом районе объездной автодороги Аксай-Тамдык. Однако он не исключил влияния других более мелких факторов.

«Причины могут быть самые различные. Когда соседи живут рядом, то конфликты могут вспыхивать из-за споров о земле, воде... Например, скот зайдет на какую-то частную территорию... Вот такие локальные конфликты неизбежны», – сказал Кулов.

Экс-премьер уверен, что все проблемы вокруг строительства дороги будут урегулированы, и в итоге обе стороны «придут к разумному решению». Он приветствовал планы Бишкека отправить в регион вице-премьера Жениша Разакова, чтобы на месте разобраться в причинах конфликта.

Напомним, каждая из сторон считает своим участок территории, где должна пройти дорога Аксай-Тамдык. Однако даже на карте 1959 года, которую киргызская сторона предъявляет в качестве аргумента на переговорах по демаркации и делимитации, этот участок отмечен как таджикская территория.

«Эта дорога выгодна для всех. Чем больше транспортных коммуникаций, тем легче торговать, перевозить грузы. Рано или поздно вопрос строительства дороги разрешится положительно. Возможно, здесь была недоработка со стороны наших госструктур. Надо было провести разъяснительную работу с населением, использовать методы народной дипломатии», – пояснил Кулов.

При этом собеседник убежден, что усиления противоречий не произойдет и власти уже взяли ситуацию под свой контроль. «Подобные конфликты не могут иметь масштабного распространения и какой-то эскалации. Да, сейчас там есть определенное обострение, но оно должно мирно разрешиться, несмотря на то, что там подожгли у кого-то дом», – надеется экс-премьер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась накануне после того, как начались столкновения между жителями киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад. Во время противостояния с участием около 200 человек с обеих сторон граждане Киргизии и Таджикистана забрасывали друг друга камнями. Для сдерживания толпы киргизские и таджикские пограничники вынуждены были делать предупредительные выстрелы в воздух.