Между жителями Киргизии и Таджикистана произошел пограничный конфликт

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков выехал на юг республики для урегулирования конфликта на границе с Таджикистаном. Во время противостояния, в котором приняли участие около 200 человек с обеих сторон, граждане Киргизии и Таджикистана забрасывали друг друга камнями.

В пресс-службе киргизского правительства сообщили, что «Разаков на месте будет координировать действия местных органов власти и правоохранительных органов, которые работают над урегулированием ситуации», передает ТАСС.

Обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась днем 13 марта после того, как начались столкновения между жителями киргизского села Аксай и таджикского поселка Мехнатабад, поводом для которых послужило строительство в этом районе объездной автодороги Аксай-Тамдык.

Во время противостояния, в котором приняли участие около 200 человек с обеих сторон, граждане Киргизии и Таджикистана забрасывали друг друга камнями. Один житель Киргизии при этом получил ранение и был госпитализирован в ближайшую больницу, на киргизской стороне был сожжен частный дом.

Для сдерживания толпы киргизские и таджикские пограничники вынуждены были делать предупредительные выстрелы в воздух.

В связи с обострением ситуации дислоцированные в приграничной с Таджикистаном Баткенской области Киргизии подразделения Государственной пограничной службы республики были переведены на усиленный режим службы.

По последним данным, обстановка на этом участке границы Киргизии и Таджикистана остается напряженной. Жители Киргизии продолжают блокировать соединяющую две республики автодорогу со своей стороны, а граждане Таджикистана – со своей.

«Переговоры с таджикской стороной об урегулировании конфликта продолжаются, обе стороны принимают все необходимые меры для нормализации ситуации», – заверили в правительстве Киргизии.

Напомним, 1 февраля посол Киргизии в Москве не исключил возможности открытия российской военной базы на юге республики. Россия выразила готовность обсудить с властями Киргизии вопрос открытия второй военной базы на территории республики.