МИД отреагировал на угрозы США в адрес Роснефти

Угрозы США в адрес Роснефти за взаимодействие с Венесуэлой бессмысленны, компания с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать, следует из комментария МИД России.

В комментарии МИДа указывается, что прозвучавшие со стороны США в адрес Роснефти угрозы «бессмысленны»; компания «и без того с 2014 года находится под санкциями, но продолжает успешно работать».

При этом «серьезно потеряли ее прежние американские партнеры, которых Вашингтон принудил свернуть сотрудничество».

В Москве также отметили, что Вашингтон вновь решил прибегнуть к санкциям, включив на этот раз в «черные списки» российский банк, предоставляющий правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами.

«Налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов. Вашингтон сам все больше убеждает мировое сообщество в ненадежности доллара, толкает к отказу от его использования», – подчеркнули в ведомстве.

Москва призвала Вашингтон одуматься и перейти к нормальной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации в Венесуэле «на основе принципов международного права».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обрушился с нападками на Роснефть, обвинив компанию в покупке нефти у Венесуэлы вопреки американским санкциям.

Кроме того, минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» 11 марта из-за ситуации в Венесуэле.