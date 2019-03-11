«Еврофинанс Моснарбанк» продолжил работу в штатном режиме после введения санкций США

Банк «Еврофинанс Моснарбанк»,попавший под санкции США, продолжает работу в обычном режиме, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

«В связи с информацией о введении США санкций в отношении АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» сообщаем, что банк продолжает работу в стабильном режиме. Банк выполняет и будет безусловно выполнять все свои обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – говорится в сообщении.

Минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» 11 марта из-за ситуации в Венесуэле. Банк является совместным российско-венесуэльским учреждением, работающим по межправительственному соглашению двух стран.