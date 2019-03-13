Госдеп обвинил Китай в использовании энергетики для усиления влияния в мире

Государственный секретарь США Майк Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне выразил мнение, что Китай использует энергетику для расширения политического влияния в различных регионах мира.

По словам Помпео, «строительство Китаем островов в международных водах – не просто вопрос безопасности», передает ТАСС.

«Блокируя доступ к разработке ресурсов в Южно-Китайском море, Китай препятствует доступу стран – членов АСЕАН к энергетическим ресурсам стоимостью более чем 2,5 трлн долларов», – сказал глава американской дипломатии.

По утверждению Помпео, Соединенные Штаты в отличие от Китая проводят ответственную политику, развивая партнерские отношения в сфере энергетики с государствами в регионе.

«Китай не играет по тем же правилам, что и мы, у него просто-напросто другие ценности. Это заметно во многих местах, в том числе в Африке, куда они часто привозят своих рабочих, создавая рабочие места для китайцев, а не для тех, кто занят в местной экономике», – заявил глава Госдепа США.

«Они ставят эти страны в такое положение, когда сделки становятся не коммерческими, а политическими. Все это направлено на то, чтобы нанести вред и расширить политическое влияние в стране, где они действуют», – убежден Помпео.

Напомним, на прошлой неделе стратегический бомбардировщик США совершил полет над Южно-Китайским морем.

В ноябре прошлого года Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море. Вскоре после этого вице-президент США Майкл Пенс заявил, что американские корабли и самолеты продолжат патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), которое «не принадлежит ни одной стране».