Нижняя палата Конгресса США запретила Белому дому признавать Крым российским

Палата представителей Конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий вашингтонской администрации признавать Крым российским, сообщил телеканал C-SPAN.

В поддержку резолюции выступили 427 конгрессменов, и лишь один республиканец проголосовал против, передает ТАСС.

Текст инициативы «Закон о непризнании аннексии Крыма» очень короткий и состоит всего из нескольких предложений.

«Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, – говорится в документе. – Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе Белого дома.

Ранее в Крыму объяснили нежелание Запада признавать референдум о воссоединении с Россией.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос по Крыму «закрыт окончательно».