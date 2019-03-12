Google подтвердил Госдуме исправление ошибки с отображением Крыма

Google подтвердил Госдуме, что теперь ошибка с некорректным отображением принадлежности Крыма у некоторых пользователей из России исправлена.

«Российскому представительству Google был дан месяц на устранение ошибки, и мы видим, что на сегодня эта работа выполнена», – приводит ТАСС слова главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева

Он подчеркнул, что «любая компания, действуя на территории РФ, должна без всяких исключений соблюдать российское законодательство».

На прошедшей во вторник встрече с Пискаревым директор Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Марина Жунич подтвердила заинтересованность компании «работать в российском правовом поле». В ходе встречи она рассказала главе думского комитета «об устранении технического сбоя, из-за которого у ряда российских пользователей на картах Google Крым был обозначен как территория Украины».

«При этом профильные комитеты (комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) продолжат держать на контроле ситуацию, чтобы территориальная принадлежность Республики Крым и города федерального значения Севастополя как субъектов РФ и далее отображалась в соответствии с требованиями российского законодательства на всех картах и электронных устройствах», – добавил Пискарев.

Несмотря на отображение в России Крыма как части российской территории, Google признал, что у части россиян он показывался как украинский. Позже американская компания сообщила об исправлении ошибки.

В начале марта посол Украины в США Валерий Чалый попросил Google исправить «некорректное» отображение Крыма на всех картах, так как это, по его словам, идет вразрез с позицией американской администрации, американского Конгресса и ООН.