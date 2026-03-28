Израильский дрон атаковал жилой дом в Бейруте

Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.
Израильский беспилотник ударил по жилому дому в Бейруте
В жилом доме района Джнах в Бейруте произошел взрыв после попадания ракеты, выпущенной израильским беспилотником, пострадала одна из квартир, сообщают информагентства.
Израильский беспилотник выпустил ракету по многоэтажному жилому дому в районе Джнах в Бейруте рядом с гостиницей Мариот. По словам очевидцев, снаряд попал в одну из квартир этого дома.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что звук взрыва был слышен также в соседнем районе Мазраа. После происшествия к месту удара прибыли кареты скорой помощи и военные машины.
Информация о пострадавших или разрушениях уточняется. Местные жители продолжают оставаться в районе происшествия, оценивая последствия атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате авиаудара по центру Бейрута были разрушены штабы разведки и элитного спецназа «Радван» шиитского движения.
В тот же день израильские ВВС нанесли удар по юго-восточному пригородy Бейрута, что привело к гибели двух человек и ранению еще пятерых.
Ранее боевые самолеты Израиля атаковали жилые кварталы в Бейруте, уничтожив многоэтажное здание в районе Башура и повредив постройку в квартале Зукак Блат.