Израильский дрон атаковал жилой дом в Бейруте

Израильский беспилотник ударил по жилому дому в Бейруте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израильский беспилотник выпустил ракету по многоэтажному жилому дому в районе Джнах в Бейруте рядом с гостиницей Мариот. По словам очевидцев, снаряд попал в одну из квартир этого дома.

Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что звук взрыва был слышен также в соседнем районе Мазраа. После происшествия к месту удара прибыли кареты скорой помощи и военные машины.

Информация о пострадавших или разрушениях уточняется. Местные жители продолжают оставаться в районе происшествия, оценивая последствия атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате авиаудара по центру Бейрута были разрушены штабы разведки и элитного спецназа «Радван» шиитского движения.

В тот же день израильские ВВС нанесли удар по юго-восточному пригородy Бейрута, что привело к гибели двух человек и ранению еще пятерых.

Ранее боевые самолеты Израиля атаковали жилые кварталы в Бейруте, уничтожив многоэтажное здание в районе Башура и повредив постройку в квартале Зукак Блат.



