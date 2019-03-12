Новые зенитно-ракетные системы заступили на дежурство в Ленобласти

Расчеты нового комплекта зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 зенитно-ракетного полка Западного военного округа (ЗВО) заступили на боевое дежурство в Ленинградской области.

«В Ленинградской области расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов», – передает сообщение пресс-службы Западного военного округа ТАСС.

Зенитчики приняли новый комплекс у представителей завода-изготовителя на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. После были проведены испытания: боевые стрельбы и марш более 2 тыс. км в Ленинградскую область.

Ранее зенитно-ракетный полк округа был вооружен ЗРС С-300. Новые комплексы С-400 были получены для перевооружения. До этого новая техника прошла испытания, а экипажи переобучение.

Ранее сообщалось, что Турция заявила о начале поставок С-400 из России.