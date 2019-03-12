Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную погоду.

По прогнозу синоптиков, в вторник утром в Москве будет солнечно, столбики термометров покажут 2 градуса ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до 1 градуса ниже ноля. К вечеру пойдет небольшой снег. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.