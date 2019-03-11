Россияне стали в разы чаще жаловаться на дороги

За последний год россияне стали в три раза чаще обращаться в ГИБДД с жалобами на состояние дорог, сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин.

«По количеству жалоб, которые приходят в наше подразделение, мы видим троекратное увеличение. То есть заинтересованность людей в участии в процессе контроля очевидна. Мы как пользователи автомобильных дорог понимаем, что все хотят ездить по безопасным, неразбитым дорогам, и на это направлена огромнейшая программа – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отношение граждан к этому процессу для нас очень важно», – сказал Понарьин во время эфира на радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, жалобы в ГИБДД приходят самые разные, включая сообщения об угрозах безопасности дорожному движению при проезде по определенным дорогам, передает ТАСС.

При этом замначальника Госавтоинспекции отметил, что их ведомство на законодательном уровне ограничено в возможностях проверки компаний, которые отвечают за состояние дорог.

«Все проверки, которые мы намечаем дорожным организациям, планируются заранее. К 1 сентября они согласуются с прокуратурой, и в следующем плановом периоде (мы) имеем право планово войти в эти предприятия, чтобы ознакомиться с их деятельностью», – добавил Понарьин.