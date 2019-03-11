Названы регионы с самыми высокими зарплатами преподавателей

Самые высокие зарплаты у работников сферы образования в Москве и регионах Дальнего Востока, самые низкие – на Северном Кавказе, следует из результатов исследования.

Эксперты РИА «Рейтинг» провели исследование уровня и распределения зарплат работников сферы образования в регионах России. В исследовании учитывались зарплаты 5,5 млн работников всех видов образования – дошкольного, школьного, профессионального, высшего и других, а также всех форм собственности образовательных учреждений. При расчетах учитывалась выплата подоходного налога. Оценка производилась на основе данных по средним трудовым доходам за 11 месяцев 2018 года.

Согласно данным исследования, из 5,5 млн работников сферы образования более 3 млн – непосредственно учат и воспитывают. Как отмечается, средняя чистая зарплата работников сферы образования в России в 2018 году составила 30 тыс. рублей, при этом средняя чистая зарплата по всем работникам в стране – 37,8 тыс. рублей. При этом зарплата педагогического персонала немного выше, чем вспомогательного, передает РИА «Новости».

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, исследование показывает долю работников образования с зарплатой менее 15 тыс. рублей.

В целом по России лишь 12,3% работников сферы образования получают более 50 тыс. рублей в месяц. Так, в Москве доля работников сферы образования, зарабатывающих более 50 тыс. рублей в месяц, составляет 59,5%. Москва единственный регион России, где этот показатель больше половины. На втором месте в рейтинге – Чукотка, где этот показатель составляет 49,9%. На третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (45,1). Четвертое, пятое и шестое места в рейтинге занимают Магаданская область (38,7), Камчатский край (37,1) и Сахалинская область (36,6).

В Петербурге, согласно данным исследования, 34,4% работников сферы образования зарабатывают более 50 тыс. рублей в месяц. Кроме того, лишь в 10 регионах этот показатель превышает 30%, еще в 11 регионах – находится в диапазоне от 10,3% до 25,6%. При этом в четырех регионах России этот показатель ниже 1%. Так, в Карачаево-Черкесии лишь 0,4% работников сферы образования зарабатывают больше 50 тыс. рублей. В Ингушетии 0,5%, в Тамбовской области и Чечне – 0,9%. Еще в 10 российских регионах, в том числе Калмыкии, Адыгее, Мордовии, Северной Осетии, Чувашии, этот показатель не достигает 2%.

Эксперты также отметили большой разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга – в Москве доля сотрудников сферы образования, получающих более 50 тыс. рублей в месяц, в 200 раз больше, чем в Карачаево-Черкесии.

«Согласно рейтингу, разница в оплате в сфере образования между регионами очень высока. Если у лидера рейтинга, Москвы, почти 60% представителей данной отрасли могут похвастаться зарплатой выше 50 тысяч рублей, то в Карачаево-Черкесской Республике, которая занимает последнюю строчку, лишь 0,35%. Таким образом, разница составляет почти 200 раз», – отмечается в исследовании.