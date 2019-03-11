Предсказано появление спутников-уборщиков

При сохранении взрывных темпов роста числа спутников на орбите операторов могут обязать принудительно уничтожать отработавшие ресурс космические аппараты, предположил гендиректор российской «Спутникс» Владислав Иваненко.

В ближайшее время планируется развертывание на орбите ряда крупных спутниковых группировок, включая OneWeb, O3b, Starlink, рассказал РИА «Новости» гендиректор российской компании «Спутникс» Владислав Иваненко. Но, несмотря на это, угрозы столкновений на орбите пока нет, полагает он. «Кроме того, работающие на низких орбитах аппараты постепенно сходят с орбиты и сгорают в атмосфере», – заметил эксперт.

«Но если рост количества спутников на орбите будет дальше расти такими же взрывными темпами, то нужно будет операторам аппаратов предусматривать обязательные средства принудительного сведения отработавшего свой ресурс спутника с орбиты, запускать специальные спутники-уборщики. К этому, полагаю, мы придем», – считает Иваненко.

Он также рассказал, что космические наноспутники «СириусСат», о запуске которых президента Владимира Путина просили ученики центра «Сириус», в два раза превысили гарантированный срок активного существования и продолжают передавать научные данные, анализ которых ведут как Научно-исследовательский институт ядерной физики, так и школьники.

Полезная нагрузка спутников представляет собой детекторы космических частиц для изучения «космической погоды».

«Полученная с датчиков информация полезна в изучении околоземного пространства и мониторинга радиационной обстановки. Научные данные со спутников Научно-исследовательский институт ядерной физики выкладывает в свободный доступ на свой портал мониторинга космической погоды», – пояснил он.

«Оба спутника продолжают нормально функционировать на орбите. Фаза низкой солнечной активности позволяет аппаратам после запуска терять высоту орбиты довольно медленно, высота которой сейчас составляет около 400 километров», – рассказал эксперт.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские ракеты-носители выводят на орбиту спутники системы OneWeb, которые должны обеспечить дешевый доступ к интернету по всему миру.