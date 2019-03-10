После обнаружения в Москве девочки-маугли завели уголовное дело

Следователи задержали мать истощенной пятилетней девочки, которая была обнаружена с гнойным отитом и вросшим в шею украшением в квартире на севере Москвы, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время мать ребенка задержана в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Следователи допрашивают женщину и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что девочка была обнаружена в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе. У нее отмечены признаки анорексии и отсутствуют социальные навыки. Также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение, которое изначально приняли на провод.

Соседи сообщили, что мать ребенка отсутствовала дома несколько дней. Девочка находится в реанимации.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства Москвы.

Источник в правоохранительных органах отметил, что девочка очень грязная, а в квартире царит антисанитария.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники МЧС обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего «ребенка-маугли», который живет среди мусора. У девочки гнойный отит, она не умеет разговаривать, а в шею, как сообщалось, врос провод.