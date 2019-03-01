Страдавший лейкозом мальчик, чью мечту исполнил Путин, скончался в реанимации

Коля Кузнецов, чья мечта о рукопожатии президента Владимира Путина исполнилась перед Новым годом, скончался в реанимации московской больницы. Мальчику было десять лет.

«Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал», – рассказала мама Коли РИА «Новости».

Мама мальчика также отметила, что расходы на похороны взяли на себя власти Кисловодска.

До того, как у Коли обнаружили острую форму лейкоза, он занимался спортом,ходил на кружок английского и играл на домбре. В школе его вспоминают как хорошего друга и прилежного ученика.

Необычная мечта пожать руку президенту Коле однажды приснилась Коле. Мальчик даже не догадывался, что она может осуществится.

Напомним, воплотить мечту мальчика помог проект «Мечтай со мной». Его главная цель – исполнить мечты детей и пожилых людей с опасными для жизни заболеваниями. В декабре 2018 на форуме добровольцев России Владимир Путин, знакомясь со стендом проекта, собрал пять оставшихся конвертов. В одном из них оказалась мечта 10-летнего Коли Кузнецова. А в других были заветные желания: снять видеоролик про борт №1, взять интервью у президента, увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, побывать на Мосфильме.

Ранее сообщалось, как прошла встреча Владимира Путина и Коли Кузнецова.