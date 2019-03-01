Информация о падении вертолета в Подмосковье не подтвердилась

Сведения о падении частного вертолета в Подмосковье оказались ложными, сообщили в правоохранительных органах.

«Информация о возможной аварии вертолета не подтвердилась, звонок был ложный. Признаков падения воздушного судна в ходе проверки не обнаружено», – сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

Ранее в соцсетях сообщили о том, что в Одинцовском районе Московской области якобы рухнул вертолет с пострадавшими. Позднее стало известно, что сообщивший о «происшествии» человек говорил с трудом. Тем не менее, сотрудники МЧС устроили поиски в указанном районе.