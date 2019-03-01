Сообщивший МЧС о падении вертолета в Подмосковье «говорил с трудом»

Сообщение о падении вертолета в Подмосковье может оказаться ложным, рассказавший в МЧС об инциденте человек получил информацию под диктовку, сообщили в соцсетях.

Сообщение о падении вертолета у поселка Горки-2 поступило в МЧС в 16.55 мск, мужчина сообщил, что он пилот и заявил, что при падении пострадали семь человек, передает телеграм-канал Baza.

Диспетчер, который приняла вызов, отметила, что мужчина говорит с трудом, а на заднем плане слышен голос человека, который диктует информацию звонившему. На место отправлены экстренные службы.

Диспетчер самостоятельно связалась со звонившим. Он добавил, что вертолет вылетел с некоей Молодежной улицы и упал на землю недалеко от болота у поселка Горки-2. Он добавил, что скончались пятеро раненых.

Отмечается, что специалисты экстренных служб уверены в ложном вызове. Но при этом они продолжают поиски в месте возможного падения.

Ранее сообщалось, что о падении вертолета в Подмосковье заявил очевидец инцидента.