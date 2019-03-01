За зиму по Крымскому мосту проехали более 500 тыс. машин

По Крымскому мосту за минувшую зиму, несмотря на более 900 часов (36 суток) штормов, проехали более 500 тыс. автомобилей, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Более полумиллиона машин проехали по Крымскому мосту за три зимних месяца. В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами. Наибольшее количество автомобилей было в декабре (почти 226 тыс.) в канун Нового года», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов (почти 38 суток). Самым ветреным стал январь (330 часов). В определенные дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн – 2,5 метра. В этом же месяце в регионе выпало наибольшее за зиму количество осадков: 64,3 мм, что составляет 200,9 % от средней многолетней нормы января (32 мм).

По данным инфоцентра, для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием поверхности дорожного полотна на автодорожной части моста было установлено семь метеостанций, три из которых – на арочном пролете. Они предупреждают службу эксплуатации о том, что могут быть изморозь, лед, снег, дождь, туман, сильный ветер. В случае необходимости четырехполосная дорога заблаговременно обрабатывается водно-соляным раствором, чтобы исключить обледенение, а электронные табло над трассой информируют водителей о безопасном скоростном режиме.

В феврале начальник дирекции «Крымской железной дороги» по обслуживанию пассажиров Владимир Резниченко назвал дату открытия пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста.