Небензя рассказал СБ ООН об ограблении Вашингтоном и Лондоном целой нации

Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя итоги голосования в Совете Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле, заявил, что «Вашингтон и Лондон вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов и насильно навязывают подачки, которые обуславливают сменой режима».

Небензя подчеркнул, что представленный американской делегацией проект резолюции по ситуации в Венесуэле «был написан для смены режима под прикрытием заботы о людях», передает ТАСС.

«Вашингтон и Лондон вновь ограбили целую нацию на миллиарды долларов и насильно навязывают подачки, которые обуславливают сменой режима», – заявил постоянный представитель России при международной организации.

«Мы слышали старую песню – российский проект не прошел, а американский был заветирован, – констатировал российский дипломат. – Для этого и затевалась вся эта операция». Небензя выразил уверенность, что «это было сделано преднамеренно».

«Глубоко сожалеем, что Совет Безопасности вновь оказался втянут в это политическое шоу и авантюру», – отметил после голосования постпред России.

Напомним, в среду Небензя уже говорил на заседании Совбеза организации, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах. Тогда постпред России подчеркнул, что «у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства» ради желания «сменить неугодный режим».