Американцы нашли на Кипре крупное месторождение природного газа

Американская компания Exxon Mobil обнаружила крупное месторождение природного газа в 10-м блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр.

По оценке американских экспертов, в случае подтверждения оценки запасов топлива месторождение якобы может стать третьим по величине в мире, передает ТАСС.

Оператором разведки и добычи запасов в регионе являются Exxon Mobil и компания Production Cyprus, которым принадлежит 60% в совместном предприятии, оставшимися 40% владеет катарская государственная нефтяная компания Qatar Petroleum.

«На основе [полученной в результате бурения] предварительной информации обнаруженные запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд кубометров», – говорится в официальном заявлении компании.

«Эти результаты в области разведки воодушевляют», – заявил в связи с этим президент компании ExxonMobil Exploration Стив Гринли.

Площадь 10-го блока составляет около 2,6 тыс. кв. км. Глубина скважины достигает 4,2 тыс. м, глубина моря в этом районе составляет чуть более 2 тыс. м.

«Недавно открытые ресурсы могут служить источником энергоресурсов для регионального и мирового рынков, этот потенциал будет изучаться в дальнейшем», – сказал Гринли.

До настоящего момента в исключительной экономической зоне острова существовало только одно подтвержденное месторождение природного газа, которое носит название «Афродита». Его запасы оцениваются приблизительно в 116 млрд кубометров газа.

Напомним также, в ноябре прошлого года министр энергетики Израиля Юваль Штайниц объявил о постройке «самого протяженного газопровода в мире», который, по плану, должен позволить поставлять газ из Израиля в Европу через Кипр.