Израиль похвастался стройкой «самого протяженного газопровода в мире» в Европу

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что страна строит «самый протяженный газопровод в мире».

Штайниц отметил, что израильский «самый протяженный и самый глубокий газопровод в мире» будет поставлять газ в Европу, сообщает MIGnews.

«У нас будет лишь небольшая часть европейского рынка, но все равно, это имеет очень большое значение», – уточнил он.

О проекте строительства магистрального газопровода из Израиля в Европу через Кипр стало известно в апреле 2017 года. Проект получил предварительное одобрение от минэнерго Израиля и заинтересованных стран Европы.

По данным агентства Neftegaz, протяженность газопровода должна была составить около 2 тыс. километров, а пропускная способность – 12 млрд кубометров в год. Стоимость проекта оценивалась в 6 млрд евро.

Запуск газопровода планировался на 2025 год.

В июле 2017 года стало известно, что Анкара и Тель-Авив планируют ускорить работу над соглашением по строительству газопровода в Европу.