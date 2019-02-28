Общественные наблюдатели посетили заключенных более 3 тыс. раз за год

За 2018 год Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) осуществлено более 3 тыс. посещений лиц, которые находятся в местах принудительного содержания, следует из отчетов ОНК, предоставленных в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

«Кроме того, членами ОНК направлено свыше 1200 предложений и рекомендаций в адрес руководителей учреждений и территориальных органов ФСИН России», – приводит РАПСИ слова начальника управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Любови Филипп.

На форуме председателей и членов ОНК субъектов России особое внимание уделено вопросу финансирования ОНК. Финансовую помощь комиссиям должны оказывать общественные организации, выдвинувшие в состав ОНК своего представителя, но, как правило, они не имеют средств.

«Один из вариантов – это финансирование ОНК из бюджетов субъектов России, подобно тому, как такое финансирование идет на функционирование региональных общественных палат. И средств нужно очень немного – 1-2 млн рублей в год», – сказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов, в свою очередь, отметил, что вне зависимости от регионального или федерального уровня финансирование ОНК в первую очередь должно компенсировать транспортные и командировочные расходы. Носов также предложил расширить круг организаций в регионах, которые могут выдвигать кандидатуры в состав ОНК, и сократить срок существования до трех лет. Сейчас выдвигать в ОНК своих представителей имеют право организации, которые занимаются защитой прав человека и существуют не менее пяти лет.

«Также я предлагаю наделить ОП РФ правом прекращать полномочия любого члена ОНК, потому что Палата принимает непосредственное участие в формировании составов ОНК и должна реагировать на поступающие сигналы», – сказал Носов.

Ранее Фадеев заявил о необходимости обязать ОНК отчитываться перед Палатой о результатах своей работы. По словам Фадеева, соответствующие изменения должны быть внесены в Федеральный закон № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

«По закону ОП избирает членов ОНК, но мы не имеем возможности не то что контролировать, но хотя бы быть в курсе работы ОНК: какие-то комиссии присылают нам отчеты о своей деятельности, какие-то нет. Это неправильно. И здесь даже дело не в контроле, а скорее в обмене опытом, в помощи в организации работы», – пояснил секретарь ОП.

В четверг в ОП проходит Форум председателей и членов ОНК субъектов РФ на тему «Анализ деятельности общественных наблюдательных комиссий в 2018 году и роль общественных объединений в повышении эффективности их работы при формировании новых составов». Участники мероприятия обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются общественные наблюдатели при отстаивании прав граждан, находящихся во временной изоляции от общества, а также обмениваются опытом работы по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти и общественными объединениями, выдвинувшими своих представителей в состав ОНК.

В настоящее время ОНК функционируют в 83 субъектах РФ; общая численность их членов составляет 1 тыс. 90 человек. В этом году состоится очередная ротация составов ОНК в 44 субъектах.