Общественные наблюдатели посетили заключенных более 3 тыс. раз за год

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...

Восстановление доверия – базовое условие успеха России

Павел Данилин, политолог
Успешно решать задачи, стоящие перед Россией, в условиях дефицита доверия между властью и обществом не получится. «Холодная гражданская война» всех со всеми точно тут не поможет. Подробности...

Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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          Общественные наблюдатели посетили заключенных более 3 тыс. раз за год

          28 февраля 2019, 19:37

          Текст: Сергей Гурьянов

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          За 2018 год Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) осуществлено более 3 тыс. посещений лиц, которые находятся в местах принудительного содержания, следует из отчетов ОНК, предоставленных в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

          «Кроме того, членами ОНК направлено свыше 1200 предложений и рекомендаций в адрес руководителей учреждений и территориальных органов ФСИН России», – приводит РАПСИ слова начальника управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве рабочего аппарата уполномоченного по правам человека Любови Филипп.

          На форуме председателей и членов ОНК субъектов России особое внимание уделено вопросу финансирования ОНК. Финансовую помощь комиссиям должны оказывать общественные организации, выдвинувшие в состав ОНК своего представителя, но, как правило, они не имеют средств.

          «Один из вариантов – это финансирование ОНК из бюджетов субъектов России, подобно тому, как такое финансирование идет на функционирование региональных общественных палат. И средств нужно очень немного – 1-2 млн рублей в год», – сказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

          Член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов, в свою очередь, отметил, что вне зависимости от регионального или федерального уровня финансирование ОНК в первую очередь должно компенсировать транспортные и командировочные расходы. Носов также предложил расширить круг организаций в регионах, которые могут выдвигать кандидатуры в состав ОНК, и сократить срок существования до трех лет. Сейчас выдвигать в ОНК своих представителей имеют право организации, которые занимаются защитой прав человека и существуют не менее пяти лет.

          «Также я предлагаю наделить ОП РФ правом прекращать полномочия любого члена ОНК, потому что Палата принимает непосредственное участие в формировании составов ОНК и должна реагировать на поступающие сигналы», – сказал Носов.

          Ранее Фадеев заявил о необходимости обязать ОНК отчитываться перед Палатой о результатах своей работы. По словам Фадеева, соответствующие изменения должны быть внесены в Федеральный закон № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

          «По закону ОП избирает членов ОНК, но мы не имеем возможности не то что контролировать, но хотя бы быть в курсе работы ОНК: какие-то комиссии присылают нам отчеты о своей деятельности, какие-то нет. Это неправильно. И здесь даже дело не в контроле, а скорее в обмене опытом, в помощи в организации работы», – пояснил секретарь ОП.

          В четверг в ОП проходит Форум председателей и членов ОНК субъектов РФ на тему «Анализ деятельности общественных наблюдательных комиссий в 2018 году и роль общественных объединений в повышении эффективности их работы при формировании новых составов». Участники мероприятия обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются общественные наблюдатели при отстаивании прав граждан, находящихся во временной изоляции от общества, а также обмениваются опытом работы по взаимодействию с региональными органами исполнительной власти и общественными объединениями, выдвинувшими своих представителей в состав ОНК.

          В настоящее время ОНК функционируют в 83 субъектах РФ; общая численность их членов составляет 1 тыс. 90 человек. В этом году состоится очередная ротация составов ОНК в 44 субъектах.


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