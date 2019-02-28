Житомирский суд отменил запрет на песни и фильмы на русском языке

Житомирский окружной административный суд отменил установленный в октябре прошлого года мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

Отменено рекомендательное решение Житомирского областного совета от 25 октября 2018 года о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта, так как это противоречит отдельным статьям конституции Украины и другим законам, передает УНИАН.

В конце октября 2018 года облсовет Житомира ввел мораторий на публичное использование книг, фильмов и песен на русском языке. Месяцем ранее подобное решение принял областной совет Львова.