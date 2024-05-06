Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши Ворониной

Tекст: Ольга Иванова

Ильюхина выразила недовольство таким решением в своих социальных сетях, назвав его предательством. Она посетовала, что вложила в роль «всю свою любовь и душу», а создатели сериала «перечеркнули» все это, передает «СтарХит».

В съемочной группе сериала пояснили, что Ильюхину приглашали на пробы, но она не подошла на роль повзрослевшей Маши. «Сценарий, который «слили» актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам», – отметил инсайдер в беседе с изданием.

Кроме того, продюсеры подчеркнули, что спин-офф «Ворониных» является самостоятельным проектом, а не прямым продолжением сериала. В новой истории акцент будет сделан на Маше Ворониной и ее молодом человеке. Первая серия спин-оффа будет посвящена памяти Бориса Клюева, исполнителя роли Николая Петровича Воронина.

Ильюхина не согласна с таким объяснением. Она считает, что ее не предупредили о готовящемся проекте и просто заменили. В Сети высказывают разные предположения о причинах замены. Некоторые полагают, что это связано с недавними родами Ильюхиной. Другие связывают кадровую перестановку с отсутствием у Ильюхиной актерского образования.

Карина Орлова, выбранная на роль повзрослевшей Маши Ворониной, имеет небольшой актерский опыт. Она снялась в двух короткометражных фильмах, сыграла эпизодическую роль в сериале «Пять минут тишины. Море и горы» и работает в театре.

В 2020 году на 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.