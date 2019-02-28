Лавина сошла на лыжников в КЧР, есть жертвы

В Карачаево-Черкесии на группу лыжников сошла лавина в районе горы Дукка. В результате этого один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Погибшим оказался член Ассоциации горных гидов России Сергей Камбалов. Мужчина 18 лет работал инструктором по альпинизму и горным лыжам на Кавказе, Камчатке, в Киргизии и Узбекистане.

Также из-за схода лавины пострадал директор одного из департаментов «ТрансКредитБанк» Дмитрий Орлов. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

«Связи никакой нет, спасатели вылетели. К сожалению, это горы. Средства коммуникации пока не настолько совершены», – передает комментарий руководителя Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС Андрея Мозгова «Рен ТВ».