Лавина сошла на лыжников в КЧР, есть жертвы

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НОВОСТЬ ЧАСА:Венгры обвинили Киев в «тотальной украинизации»
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Россия проедает советское нефтяное наследие
Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю
Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале
Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Русский газ укрепил суверенитет Германии
Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома
Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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Политические аксиомы Путина
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Русская река затопила американский город
Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодкахПодробности...
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Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»
Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»Подробности...
Женщины по праву отмечают День защитника Отечества
День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»Подробности...
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