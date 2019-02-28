Захарова заявила о подготовке Киевом провокации в Донбассе для отмены выборов

Москва подозревает, что Киев готовит провокацию в Донбассе, чтобы ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях и отменить там выборы президента Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Складывается впечатление, что в Донбассе Киевом готовится очередная провокация, направленная на создание условий для введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, возможной целью Киева «может быть отмена выборов в данных регионах Украины, где, как известно, президент Украины Порошенко, мягко говоря, не пользуется поддержкой населения».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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