Беглов потребовал сделать спальные районы Петербурга комфортными

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках выездной инспекции посетил Приморский район города, осмотрев ряд готовых и строящихся объектов социальной инфраструктуры.

«Районы не должны быть спальными. Они должны быть комфортными для детей и взрослых», – заявил врио главы города, отметив также важность организации специальных зон для выгула собак.

По словам Беглова, в течение 2019 года в муниципальном образовании Коломяги будут открыты два спортобъекта, а также благоустроена территория у Графского пруда и реконструирован бывший кинотеатр «Максим», где после реновации откроют концертный зал, пишет ЗакС.ру.

Беглов также посетил районные детские медучреждения, подчеркнув важность внедрения в постоянный обиход программы «Бережливая поликлиника».

Во вторник Беглов на заседании правительства города взял под личный контроль выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также поручил ввести в эксплуатацию несколько новых станций метро Фрунзенского радиуса в 2019 году.