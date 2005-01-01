Беглов поручил ввести в эксплуатацию три новых станции метро Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил ввести в эксплуатацию несколько новых станций метро Фрунзенского радиуса в 2019 году.

Станции Фрунзенского радиуса (станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная» и электродепо «Южное») планировалось открыть до конца 2018 года, передает РИА «Новости».

После этого сообщалось, что сроки в рамках государственного контракта на строительство станций Фрунзенского радиуса «Метростроем» не были выполнены, их планировали ввести в мае 2019 года.

ОАО «Метрострой» сообщал о том, что согласно производственной и согласованной городом программе сроком реализации строительства участка Фрунзенского радиуса определена дата 1 июля.

«Острая проблема – это метро. Горожанам нужны новые станции, новые ветки метро. Нужны конкретные решения и сроки ввода объектов в строй.

Мы прекрасно понимаем, что без развития метро нет развития Санкт-Петербурга.

В этом году станции «Южная», «Проспект Славы», «Дунайский проспект» должны быть введены», – сказал Беглов на заседании городского правительства.

Также другим вопросом, который обсудили на заседании, стало постановление «О стратегии развития транспортно-логического комплекса Санкт-Петербурга».

Врио губернатора заявил, что в ближайшие годы между Москвой и Петербургом должна появиться скоростная магистраль, об этом говорилось в речи президента России Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию, передает «Федеральное агентство новостей».

Особый акцент Беглов поставил на улучшение транспортной ситуации внутри Северной столицы, в частности, он напомнил о вводе второй очереди трамваев «Чижик».

Градоначальник сообщил, что в 2019 году в Петербурге появятся так называемые «умные остановки», которые призваны защитить горожан от ненастной погоды.

«Поручаю оснастить новыми остановочными павильонами, защищенными от питерской непогоды», - сказал Беглов.

Беглов поручил также скорректировать систему ямочного ремонта, провести ревизию подвижного состава и пересмотреть планы по капитальному ремонту дорог.

Ранее Беглов призвал развивать в Северной столице не только железнодорожные и воздушные ворота, но и позаботиться о грузовых перевозках. Он обратил внимание на то, что в городе нет парковок, где грузовые автомобили могли бы сосредоточиться.

Кроме того, во вторник Беглов сообщил о том, что до начала летнего сезона в Петербурге обязан заработать так называемый единый билет. Новый проездной будет действовать на всех видах транспорта в 30-километровой зоне.