Беглов взял под личный контроль выполнение положений послания президента в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании правительства города взял под личный контроль выполнение положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В частности, Беглов дал указание социальному блоку в течение месяца провести ревизию петербургских мер поддержки семей с детьми. Ответственной назначена вице-губернатор Анна Митянина, сообщается на сайте администрации Петербурга.

Также строительному блоку и профильным комитетам поручено взять под жесткий контроль завершение всех социальных долгостроев: школ, детских садов, поликлиник. Беглов дал указание еженедельно докладывать ему о ходе решения этих вопросов. «Недостроенные социальные объекты, в том числе образовательные учреждения, должны быть введены до 1 сентября, чтобы дети могли пойти в школы и детские сады. Петербуржцы заработали деньги, вручили их нам, мы обеспечили строителей финансированием и административной поддержкой. Эти объекты должны быть введены», – сказал глава города.

Комитету финансов дано поручение до 1 апреля проработать вопрос повышения надбавки за классное руководство, а также другие меры материального стимулирования педагогов.

Кроме того, до 1 мая должна быть завершена подготовка Единой карты петербуржца, которая в дальнейшем облегчит получение мер социальной поддержки. «Петербуржцы не должны бегать за своими льготами. Мы должны обеспечить получение всех льгот – региональных и федеральных, с помощью единой карты с личным кабинетом онлайн», – подчеркнул Беглов.

Он напомнил, что 2019 год объявлен в Петербурге «Годом заботы о здоровье» и поручил завершить переход всех детских поликлиник города на высокие стандарты «бережливой поликлиники» к 2020-му году – на год раньше, чем планируется по стране. «Петербургские дети и родители должны забыть об очередях к детским врачам. Это наша с вами забота», – сказал Беглов.

В микрорайонах, где отсутствуют поликлиники, должны появиться кабинеты врачей. «Нужно заранее предусматривать в новостройках первые этажи под врачебные пункты. Необходимо обеспечить всем горожанам возможность обратиться к врачу, который находится в шаговой доступности, создать условия для прохождения работающими петербуржцами диспансеризации в вечернее время и в выходные дни. За это врачи должны получать дополнительную заработную плату из городского бюджета», – подчеркнул Беглов.

Все поручения по реализации задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, находятся на личном контроле временно исполняющего обязанности Губернатора. Исполнение поручений в сроки, установленные главой города – под персональной ответственностью вице-губернаторов Петербурга.

Также Беглов поручил ввести в эксплуатацию несколько новых станций метро Фрунзенского радиуса в 2019 году.