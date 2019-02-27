Путин решил лично поздравить Силы специальных операций с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравит военнослужащих Сил специальных операций (ССО) России с 10-летним юбилеем.

«Президент лично курировал этот процесс (создания войск), неоднократно отмечал героизм ребят, офицеров из этих сил, в том числе проявленный в ходе сирийской операции. Много Героев России в этом подразделении», – напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА «Новости».

По случаю годовщины будет организовано торжественное мероприятие, где и состоится поздравление президента.