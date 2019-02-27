Ан-12 аварийно сел в Братске

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27 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Крым запланировал новый туристический рекорд

Крым постепенно превращается во вполне престижное для российского туриста место под солнцемФото: Станислав Красильников/ТАСС
Крым провел свой самый успешный курортный сезон, причем за все постсоветские годы. Число туристов приблизилось к 7 млн человек. Они принесли в бюджет более 3,2 млрд рублей в виде налоговых отчислений. Во всех успехах «винят» Крымский мост. Что же будет дальше? Удастся ли крымчанам взять новые вершины или хотя бы удержаться на текущей высоте? Подробности...
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США призвали для атаки на Мадуро тени убитых Каддафи и Чаушеску

Сенатор Марко Рубио хочет напугать Мадуро судьбой ЧаушескуФото: Bogdan Cristel/Reuters
Давление США на Венесуэлу приобретает все более грубые формы. Американский сенатор Марко Рубио опубликовал в своем «Твиттере» ряд фотографий, прямо направленных на запугивание президента Николаса Мадуро, – Каддафи, Норьеги и Чаушеску. Подборка, сделанная Рубио, дискредитирует американских политиков сильнее тысячи слов. Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Повторит ли «перестройка» на Кубе крах перестройки в СССР

Куба останется «социалистической страной равных граждан», благосостояние которых – кубинский путь к коммунизмуФото: David Mercado/Reuters
Кубинцы проголосовали за новый вариант конституции, и теперь в стране появятся пост президента, частный бизнес и иностранные деньги. Недавно казалось, что список нововведений пополнят даже такие веяния, как гей-браки, а идея строительства коммунизма окончательно уйдет в небытие. Вышло немного иначе, но от Кубы Фиделя Кастро остается все меньше. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Важная штука – готовность подчиниться воле большинства

Алексей Фельдгендлер, программист, предприниматель (Осло)
Что меня восхищает в норвежской культуре, так это умение организовываться. Причём, в отличие от успехов в лыжном спорте и добыче шельфовой нефти, об этом поводе для гордости сами норвежцы, похоже, не знают. Подробности...

С победой контреволюции, господа и товарищи

Андрей Бабицкий, журналист
Недовольство советской властью жило и выражало себя на кухнях, поскольку репрессивная система СССР могла поддерживать формальное и внешнее единомыслие. Но в 90-х оказалось, что советский человек мечтает только об одном. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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          Ан-12 аварийно сел в Братске

          27 февраля 2019, 10:27

          Текст: Михаил Закурдаев

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          Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска под Иркутском.

          Причиной, по данным РИА «Новости», стал отказ третьего двигателя. На борту находились четыре члена экипажа.

          Рейс направлялся из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

          В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.


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