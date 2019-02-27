Ан-12 аварийно сел в Братске

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Братска под Иркутском.

Причиной, по данным РИА «Новости», стал отказ третьего двигателя. На борту находились четыре члена экипажа.

Рейс направлялся из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре.

В настоящее время уточняются обстоятельства инцидента.