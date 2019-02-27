Нефть подорожала на данных о снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на фоне данных Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США на предыдущей неделе.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,6% – до 65,75 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,88% и составила до 55,99 доллара за баррель, передает РИА «Новости».