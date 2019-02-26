ЛНР задержала заблудившегося украинского диверсанта

Сорвана попытка проникновения украинской разведывательно-диверсионной группы, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Около 20.00 10 диверсантов попытались проникнуть на территорию ЛНР у населенного пункта Золотое. Ополченцы их заметили и, открыв огонь, вынудили отступить, передает «Луганский информационный центр».

Через час Народная милиция поймала одного из диверсантов, который «потерял ориентацию и двигался в направлении» позиций ополчения. Ему оказали медицинскую помощь.

Напомним, Украина заявила об обострении ситуации в Донбассе.