Украина заявила об обострении ситуации в Донбассе

В Донбассе в воскресенье зафиксировано обострение обстановки, заявил официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«С начала суток по состоянию на 12.00 (13.00 мск) на линии боевого соприкосновения зафиксировано обострение обстановки по сравнению с прошлыми сутками», – передает его слова RT.

Он отметил, что с начала суток по позициям ВСУ якобы выпустили около 140 мин 120-го и почти 100 мин 82-го калибров. Кроме того, по его словам, погиб один украинский силовик.

В ЛНР заявили, что украинские силовики за сутки семь раз обстреляли территорию республики.

23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль, погибли два человека. За день до этого сообщалось о гибели трех украинских силовиков в результате подрыва мины.