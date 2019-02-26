Вынесен приговор харковчанке, задавившей шестерых пешеходов

Киевский районный суд Харькова осудил Ирину Зайцеву и Геннадия Дронова, которые оказались виноваты в ДТП в Харькове, когда после столкновения машин были насмерть сбиты шесть пешеходов на тротуаре, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Киевский районный суд Харькова назначил максимальную меру наказания, предусмотренную действующим законодательством, для обоих участников ДТП 18 октября 2017 – Ирины Зайцевой и Геннадия Дронова – по 10 лет лишения свободы», – написала она в своем Twitter.

Київський районний суд м. Харкова призначив максимальну міру покарання, передбачену чинним законодавством, для обох учасників дорожньо-транспортної пригоди 18 жовтня 2017 року – О.Зайцевій і Г.Дронову – по 10 років позбавлення волі. pic.twitter.com/tGJPf8jcsS — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 26 февраля 2019 г.

18 октября 2017 года Lexus с Зайцевой за рулем вылетел на тротуар, погибли шесть человек, еще пятеро пострадали. Все они стояли на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Перед этим Lexus столкнулся с другим автомобилем.

Утверждалось, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. Также утверждалось, что водитель машины была под воздействием опиатов.