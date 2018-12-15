Украинские греко-католики и ПЦУ не поделили Софийский собор в Киеве

Между так называемой «Православной церковью Украины» и Украинской греко-католической церковью (УГКЦ) – крупнейшей поместной католической церковью восточного обряда – возникли споры из-за Софийского собора в Киеве.

Патриарх УГКЦ Святослав заявил, что собирается провести в соборе праздничную литургию на день Благовещения 7 апреля. По его словам, на это уже получено разрешение от министра культуры, так как здание является частью Национального заповедника «София Киевская» и не является собственностью какой-либо религиозной организации, передает ТАСС.

Но глава бывшего непризнанного Киевского патриархата, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что УГКЦ должна отказаться от этой идеи, так как «это необычное явление», которое вызовет «сопротивление со стороны православных украинцев».

Святослав в свою очередь отказался давать комментарии на этот счет до тех пор, пока руководители церковных структур не проведут личную встречу для обсуждения вопроса.

Именно в Софийском соборе состоялась «интронизация» главы ПЦУ митрополита Епифания, там же прошел «объединительный собор» в декабре.