Названы самые здоровые страны мира

Согласно составленному Bloomberg рейтингу стран по уровню здоровья их граждан, Россия оказалась на 95 месте из 169.

Рейтинг составлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения. При его составлении учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ жителей к чистой воде, условия климата, курение, ожирение, а также риск смерти от передозировки наркотическими веществами, пишет РБК.

Россия заняла 95 место в списке, оказавшись рядом с Кабо-Верде (94 место) и Вануату (96 место). При этом отмечается, что за год она смогла подняться на пять пунктов.

Возглавила рейтинг по уровню здоровья Испания, поднявшись на шесть позиций. На втором месте оказалась Италия, на третьем – Исландия. Пятерку замкнули Япония и Швейцария. Далее в рейтинге следуют Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

США потеряли один пункт за год и основались на 35 строке. Турция оказалась на 51, Китай – на 52. На 87 месте расположилась Венесуэла. Белоруссия заняла 81 место, а Украина – 93.

Отмечается, что в рейтинг попали государства с населением более 300 тыс. человек и «достаточными данными».