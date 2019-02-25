ДНР обвинила Украину в размещении танков на линии соприкосновения

Украинские силовики разместили танки в жилом районе населенного пункта Марьинка вблизи линии соприкосновения, сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня в 10.45 (совпадает с мск) зафиксировано перекрытие улицы Орджоникидзе и оборудование маскировки в населенном пункте Марьинка, подконтрольного Украине. Под прикрытием маскировки вооруженные формирования Украины выгружали с трала несколько танков непосредственно в жилом квартале города», – передает его слова РИА «Новости».

В адрес СММ ОБСЕ направили просьбу провести оперативный мониторинг и принять меры для недопущения подобных ситуаций.

Накануне украинские силовики заявляли об обострении ситуации в Донбассе.