Роскосмос объяснил отсутствие полета Гагарина в списке космических запусков

Роскосмос добавит данные о полете первого космонавта Юрия Гагарина и о других запусках до марта 1963 года в соответствующий раздел на своем сайте, сообщили в пресс- службе госкорпорации.

«Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена, и, конечно, в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Юрия Алексеевича Гагарина», – сообщили ТАСС в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что данные в некоторых разделах сайта до сих пор дополняются.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» обратила внимание, что на сайте Роскосмоса в разделе «Запуски» нет информации о полете Гагарина. Также не упоминается о старте ракеты с первым спутником, который состоялся в 1957 году. Кроме того, на сайте не отмечен полет космонавта Алексея Леонова, который совершил первый в истории выход открытый космос.