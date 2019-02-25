Киев заподозрил семерых российских военных в действиях против украинских моряков

Украинские правоохранители после инцидента в Керченском проливе заподозрили еще семерых российских военнослужащих в противоправных действиях против украинских моряков, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«На основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой людей – ред.) ч. 2 ст. 437 (Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года», – написала Сарган в Facebook.

По ее словам, в частности, Киев подозревает командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморского флота Александра Моисеева, а также пять военнослужащих-пограничников пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

После инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями на Украине возбудили дело по трем статьям – «Подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство». Украинские правоохранители ранее заподозрили восьмерых российских военных в противоправных действиях против украинских моряков.