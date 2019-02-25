Евкуров уточнил обвинение задержанным в Египте россиянам

Студенты из Ингушетии, задержанные в Египте, обвиняются в экстремизме, на данный момент ведутся поиски пятого учащегося, который мог быть вербовщиком, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Граждане России, студенты из Ингушетии были задержаны в августе 2018 года в Каире, некоторых из них отпустили, но судьба пятерых из них оставалась неизвестной, передает ТАСС.

Евкуров в начале февраля сообщил, что четверых из задержанных перевели в местную тюрьму.

«Четверо студентов, которые задержаны, уехали без ведома родителей, и там есть такая форма обучения, когда в мечети обучаются не по госпрограмме. И основное обвинение, предъявленное нашим ребятам, – это экстремизм, который присутствует в этих мечетях, где их обучали», – сказал глава Ингушетии.

Он добавил, что власти республики занимаются этим вопросом и делают все, для того, чтобы разобраться в ситуации и переместить их на территорию России.

«Здесь наши спецслужбы с ними все равно будут заниматься и разбираться, с какой целью они туда поехали и с кем они там связались, почему они попали в поле зрения спецслужб Египта», – пояснил Евкуров.

Он добавил, что пятый пропавший мог быть вербовщиком, под влияние которого попали не только выходцы из Ингушетии, но и из других регионов России.

«Мы сейчас проверяем след пятого пропавшего, некоего Дугиева, который, как только появился в их кругу, после этого они как раз и пропали. По нашей информации, этот Дугиев давно на контроле у спецслужб определенных стран. Есть такая информация, которую мы сейчас проверяем, что в ряде случаев этот Дугиев замешан – как только он появляется и исчезает, люди попадают», – уточнил глава Ингушетии.

Евкуров добавил, что сейчас в Египте проходят обучение около 48 студентов из Ингушетии, им оказывается помощь от властей региона.