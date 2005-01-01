Священника раскритиковали за запрет женщинам раздеваться перед врачами-мужчинами

Интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление клирика храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Одинцовского района Московской области протоиерея Андрея Ткачева, посоветовавшего православным женщинам не раздеваться перед врачами-мужчинами.

«Наши все – враспонашку! Перед всеми – на здоровье! Раздеваются везде! И в докторской, и на пляже, и на танцульках – все голые ходят. И болеют, и сдыхают, как псы, под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие», – заявил Ткачев в своей авторской программе вопросов и ответов на телеканале «Царьград».

«А есть люди, которые говорят: «Не надо меня лечить! Чтоб я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда, лезли сюда! Да не надо этого – я и так умру». Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть – большее счастье. Когда Бог прикажет. И ты готов. Пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось – умирайте!» – приводит «Ридус» слова священнослужителя.

Кроме того, отец Андрей раскритиковал «врачебную мафию» и высокие цены на медицинские услуги. Он напомнил, что при всех достижениях современной медицины больные не получают гарантий на выздоровление.

Многие россияне возмутились такими рекомендациями. Так, журналистка Мария Арбатова назвала Ткачева «больным человеком в рясе». Помощник уполномоченного при президенте России по правам ребенка, гражданская активистка Анна Левченко, отметила, что «лучшая антицерковная пропаганда – выступления вот этого бородатого в рясе».

Пользователи социальных сетей тоже активно комментируют программу священника. «По нему просто видно, что сам он по своим заветам не живет. Поэтому его проповеди и вызывают такое отторжение», – пишет Анастасия Трофимова.

«Что на это скажут врачи? Ведь это же противодействие диагностике, лечению, это вред здоровью нации!» – пишет Нелли Нелли.

«А сами как приболеют, на всех парусах к врачам мчатся. И анализы сдают, и УЗИ, и рентген, и рясы снимают», – отмечает Alena Dudunova.

«Хочется надеяться на его честность и последовательность. В случае болезней он и сам воду пьет и перед врачами-женщинами не заголяется!» – иронизирует Елена Пояркова.

Администрация телеканала «Царьград» удалила скандальный выпуск передачи, но распространившиеся в Сети копии видео все еще доступны.