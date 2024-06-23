На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Икону «Троица» Андрея Рублева установили в Троицком соборе
Икона «Троица» Андрея Рублева установлена в специальный киот, вмонтированный в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.
Киот, оснащенный системой автоматического контроля температуры и влажности, расположен справа от царских врат, сообщает РИА «Новости».
Напомним, икона «Святая Троица» была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году ее изъяли и передали в Государственную Третьяковскую галерею.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть святыню церкви.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил именовать 22 июня днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать в этот день полиелейные богослужения.